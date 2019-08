Aliviado pela saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B o América quer manter a boa fase na competição.

Depois de conquistar 11 dos últimos 15 pontos em disputa, o Coelho tem pela frente mais um concorrente direto contra o Z-4.

Neste domingo (25), o Alviverde recebe o Guarani, às 11h, no Independência, pela 18ª rodada do torneio.

Para o confronto com o Bugre, o técnico Felipe Conceição não vai poder contar com o volante Zé Ricardo, que cumpre suspensão após ter sido expulso no duelo com o Vitória no meio de semana.

A tendência é de que Willian Maranhão, que perdeu a condição de titular justamente diante do time baiano, ganhe uma nova oportunidade de iniciar jogando.

O restante do time deverá ser o mesmo que atuou na última rodada, com destaque para a manutenção de Geovani, que foi titular pela primeira vez com a camisa do Coelho, em Salvador.

Guarani

Lanterna da Série B com apenas 13 pontos, o Guarani atravessa um momento conturbado na temporada.

Após a derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, a diretoria do time campineiro demitiu o técnico Roberto Fonseca e o superintendente de futebol, Fumagalli, ídolo da torcida do Bugre.

Diante do Coelho, o Guarani será dirigido interinamente por Thiago Carpini, auxiliar técnico que compõe a comissão técnica permanente do clube.

Em relação ao time que vai iniciar jogando, Carpini não vai poder contar com o zagueiro Luiz Gustavo e com o volante Ricardinho, que estão suspensos.

Por opção técnica, o comandante da equipe paulista barrou o zagueiro Ferreira e o atacante Vitor Feijão.

Com as mudanças, entraram no time os defensores Bruno Lima e Diego Giaretta, o volante Igor Henrique e o meia Arthur Rezende.

FICHA DO JOGO

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Independência

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Katiuscia Berger Mendonça, trio do Espírito Santo

Transmissão: Premiere

AMÉRICA

Jori; Leandro Silva. Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Willian Maranhão, Juninho, Geovani e Matheusinho; Felipe Azevedo e Junior Viçosa

GUARANI

Klever; Bruno Souza, Bruno Lima, Diego Giaretta e Bidu; Deivid, Igor Henrique, Arthur Rezende e Bady; Davó e Michel Douglas