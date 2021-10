Com apenas uma derrota nos últimos onze jogos, o América vive bom momento no Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o Coelho ocupa atualmente uma confortável 10ª colocação, com seis pontos de vantagem para o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Próximo de conquistar o principal objetivo da temporada, que é a permanência na Série A, e também com a perspectiva de alçar voos maiores na competição, o Alviverde se prepara para uma nova sequência de jogos, já que teve baixo desempenho na última, no primeiro turno.

Na primeira parte do Brasileirão, o América somou apenas dois pontos após ter enfrentado Fortaleza, Atlético, Sport, Grêmio e Atlético-GO, seus próximos adversários.

Contra os três primeiros foram três derrotas (4 a 0, 1 a 0 e 1 a 0), inclusive uma para o time pernambucano, concorrente direto na luta para fugir do Z-4.

Os empates em 1 a 1 com o Tricolor Gaúcho e o Dragão completaram a sequência negativa do Coelho, que. na ocasião. estava no grupo dos quatro últimos colocados que vão disputar a Série B em 2022.

A série negativa só foi interrompida com uma vitória pro 1 a 0 sobre o Fluminense, no Independência.

Bom momento

Com quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, o América tem a terceira melhora campanha do returno do Brasileiro, com 16 pontos.

Apenas Atlético (20 pontos) e Internacional (17), pontuaram mais do que o Coelho na segunda parte da principal competição do país.

Na última rodada, o Alviverde venceu o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, no último sábado (23), em um jogo de “seis pontos” contra o rebaixamento.

Agora, querendo se manter longe do Z-4 e ainda sonhar com a vaga em uma competição internacional, o América se prepara para encarar o Fortaleza, nesse sábado, às 21h, no Independência, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Leia mais

De olho no Campeonato Mineiro, América Futsal lança novo uniforme; veja como ficou

Pastor André Valadão endossa nova publicação de Maurício Souza: ‘perfeito’

Dispensado pelo Minas, Maurício rechaça opinião como homofóbica: 'se fosse crime, já estava preso'