Passada a euforia pela classificação dramática às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético volta o foco para o Campeonato Brasileiro.

Vice-líder da competição, com 12 pontos – um ponto a menos que Palmeiras - o Galo se mobiliza para enfrentar o CSA, no próximo domingo (2), às 19h, no Independência, pela sétima rodada do torneio.

Para conseguir o triunfo que o manteria na briga pela ponta da tabela, o Alvinegro conta com um retrospecto animador contra equipes de Alagoas.

Durante os mais de 111 anos de sua história, o Atlético enfrentou adversários alagoanos em 13 oportunidades (oito vezes o CRB e cinco vezes o CSA), conquistando 11 vitórias e dois empates. (Confira a lista abaixo)

Nesses confrontos, o Galo marcou 34 gols e sofreu três.

O último duelo com times desse estado ocorreu no dia 9 de setembro de 2006, no returno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Na ocasião, o Alvinegro, então comandado pelo técnico Levir Culpi, venceu o CRB por 1 a 0, com gol do atacante Roni, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e deu mais um passo na trajetória que culminaria com o título da competição.

Já o último encontro com o adversário de domingo foi há quase 33 anos. No dia 7 de setembro de 1986, o Galo foi até a capital alagoana e venceu o CSA por 2 a 0, no Rei Pelé, pelo Campeonato Brasileiro. Everton e Renato Morungaba balançaram as redes para o Alvinegro.

Agora, sob o comando do jovem Rodrigo Santana, o Atlético tenta manter a hegemonia contra os alagoanos e manter vivo o sonho do bicampeonato Brasileiro.

Partida Campeonato Data Estádio Gol(s) CRB 0 x 1 Atlético Série B 09/09/2006 Rei Pelé Roni Atlético 5 x 0 CRB Série B 29/04/2006 Mineirão Marcos, Marcinho, Ramón,Lima e Tony Atlético 4 x 0 CRB Copa do Brasil 19/02/2003 Mineirão Neguete, Cicinho e Guilherme (2x) CRB 0 x 1 Atlético Copa do Brasil 05/02/2003 Rei Pelé Robson (contra) CSA 0 x 2 Atlético Campeonato Brasileiro 07/09/1986 Rei Pelé Everton e Renato Morungaba CSA 0 x 0 Atlético Campeonato Brasileiro 17/07/1985 Rei Pelé Atlético 2 x 0 CSA Campeonato Brasileiro 10/07/1985 Mineirão Edivaldo e Everton CRB 1 x 2 Atlético Campeonato Brasileiro 22/02/1984 Rei Pelé Edivaldo e Everton (CAM) e Joãozinho Paulista (CRB) Atlético 4 x 0 CRB Campeonato Brasileiro 09/02/1984 Mineirão Éder Aleixo e Everton (3x) Atlético 3 x 0 CSA Campeonato Brasileiro 18/01/1981 Mineirão Palhinha, Renato Queiróz e Heleno Atlético 4 x 1 CRB Campeonato Brasileiro 07/11/1976 Mineirão Toninho Cerezo, Marcinho (2x) e Ortix (CAM) e Joãozinho Paulista (CRB CSA 0 x 5 Atlético Campeonato Brasileiro 20/03/1974 Rei Pelé Campos (2x),Totonho, China e Arlém CRB 1 x 1 Atlético Campeonato Brasileiro 29/10/1972 Rei Pelé Dario (CAM) e Normandes (contra) (CRB)

Fonte: O Canto do Galo