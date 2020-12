No encalço da líder Chapecoense, o vice América entra em campo nesta quinta-feira (17), às 19h15, em Florianópolis, contra uma equipe que, apesar de brigar na outra ponta da tabela da Série B do Brasileiro, está embalada. Oponente da vez do Coelho, o Figueirense venceu suas últimas três partidas e iniciou a 29ª rodada fora da zona de rebaixamento.

O alviverde, por sua vez, está na ‘crista da onda’ e, assim como o próximo adversário, levou a melhor nos três confrontos mais recentes que disputou.

De volta ao time, após cumprir suspensão, Toscano destaca a importância do duelo desta noite. "Expectativa é sempre a melhor possível. Sabemos da qualidade do nosso grupo, que é muito forte e unido. Quem entra está dando conta do recado. Este jogo contra o Figueirense será muito difícil, mas vamos muito bem preparados”, ressalta.

E conclui: “Não podemos perder pontos nesta reta final. Qualquer ponto alcançado será de suma importância".

FICHA DO JOGO

FIGUEIRENSE X AMÉRICA

Motivo: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de dezembro de 2020

Horário: 19h15

Estádio: Orlando Scarpelli

Cidade: Florianópolis

Arbitragem: Vinicius Furlan, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos paulistas

Transmissão: Premiere, SporTV

FIGUEIRENSE

Rodolfo Castro; Everton Santos, Jhonatan, Vitor Mendes e Renan Luís; Patrick, Nonato, Guilherme e Bruno Michel; Diego Gonçalves e Alessandro

Técnico: Jorginho

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Sabino, Geovane e Marcelo Toscano; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnico: Lisca