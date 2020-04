Treinador do Atlético em três oportunidades, o experiente e também "língua afiada" Emerson Leão foi convidado para bater um papo com a equipe da TV Galo, nesta quarta-feira (15). Ao lado do ex-volante Doriva, o comandante relembrou passagens pelo clube e aproveitou para dar uma dica a Jorge Sampaoli: segundo ele, é preciso ter cuidado especial com Diego Tardelli, hoje, com 34 anos.

Quando o Tardelli chegou, ninguém falava dele. Era um descartável no Flamengo. Vou dar um palpite, posso? Agora voltou o Tardelli. Ele é o mesmo homem, o mesmo jogador. Mas ele não é o mesmo atleta. Então, falem pro baixinho treinador de vocês, o todo pintado, o argentino, que também entende de futebol, que ele precisa jogar", disse Leão.

"Não vai fazer com o Tardelli o que eu fiz daquela vez, que foi exigir dele o máximo no treinamento para ele corresponder no jogo. Agora, o Galo tem que tomar cuidado para não desgastá-lo na hora errada. O Tardelli tem muito para ofertar, mas precisa saber tirar dele hoje de modo diferente do que foi daquele ano maravilhoso (2009)", acrescentou.

Chamado de "pai" pelo camisa 9 do Atlético, Leão diz que o carinho pelo jogador é recíproco, não só por parte dele, mas também de sua camissão e outros profissionais que trabalharam no clube. Contudo, brinca e diz que não foi tarefe fácil deixar o "filho" na linha. "Nós todos que trabalhamos (no Atlético) temos carinho por ele, mas cansamos de puxar a orelha dele", brincou.