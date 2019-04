Atlético e Cruzeiro iniciam domingo, às 16h, no Mineirão, na decisão do Estadual, o 16º confronto de mata-mata entre eles neste século. E nessa disputa particular, os dois têm motivo para comemorar.

Os cruzeirenses levam considerável vantagem no retrospecto geral (10 a 5). Os atleticanos venceram o confronto mais importante, que foi a final da Copa do Brasil de 2014, conquistada pelo Galo com duas vitórias.

Os mata-matas entre Atlético e Cruzeiro no século começam com a briga por vaga na decisão da extinta Copa Sul-Minas. Eles fizeram uma das semifinais do torneio em duas edições (2001 e 2002). A Raposa levou a melhor em ambas e ainda conquistou o título.

Essa foi a arrancada para o Cruzeiro abrir a frente que tem hoje, de cinco vitórias a mais que o Atlético em mata-matas no século, pois venceu também, sempre pelo Campeonato Mineiro, a decisão de 2004 e as semifinais de 2005 e 2006.

A partir de 2007, quando o Galo ganha a final do Estadual, há cinco sucessos para cada lado, sendo que logo em seguida o Cruzeiro consegue uma sequência de três confrontos vencidos diretamente levando a melhor nas decisões do Mineiro de 2008, 2009 e 2011.

Sequência igual foi alcançada pelo Atlético nesta década, onde ele leva a melhor (4 a 3). Ela começa com o título da Copa do Brasil e segue com as semifinais do Mineiro, em 2015, e a decisão do Estadual, em 2017.

Dos 15 confrontos, dez foram decisões, e o Cruzeiro vence por 6 a 4. Outros cinco foram por semifinais, e a vantagem também é azul (4 a 1).

Recorde

O ano de 2014 foi o único com dois confrontos de mata-mata entre Atlético e Cruzeiro, pois eles decidiram o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil.

Essa marca pode ser superada agora em 2019, pois além do Estadual existe a possibilidade de eles se enfrentarem ainda pelas Copas do Brasil e Libertadores.

Na competição nacional, só a partir das quartas, pois estarão no mesmo pote no sorteio das oitavas. No torneio internacional, o Cruzeiro dificilmente deixará de ser o primeiro colocado da sua chave. Se o Atlético for o segundo do seu grupo, na próxima fase já podemos ter o clássico.