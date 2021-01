No fim das contas, Luiz Felipe Scolari estava certo. Embora parte da torcida do Cruzeiro e alguns jogadores – como ficou evidente em entrevistas, como a do lateral Cáceres – não tenham “concordado” com o discurso do treinador, o time realmente passou a Série B brigando contra o rebaixamento.

E o tal “primeiro objetivo”, constantemente enfatizado por Felipão, ainda não foi alcançado. Para atingir a meta e permanecer na Segundona, a conta é muito simples: ou a Raposa vence duas das seis partidas que restam nesta edição ou empata todas elas (ou seja, pode evitar a degola mesmo se não ganhar nenhuma delas).

Os celestes entram em campo nesta sexta-feira (8), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão (MA), tendo 41 pontos, seis a menos que a Ponte Preta, que, segundo o site Probabilidades no Futebol, da Ufmg, fecha o grupo dos clubes que não possuem risco algum de serem rebaixados. Do clube maranhense (oitavo colocado, com 45) para baixo, todos detêm, mesmo que ínfima, possibilidade de cair.

A chance dos azuis estarem entre os quatro da zona de descenso ao fim do torneio, hoje, é de 0,39%.

Do sonho à ameaça

Aos trancos e barrancos e sob tutela de Felipão, o Cruzeiro melhorou bastante no campeonato (em termos de pontos e aproveitamento) e, após o triunfo sobre o Vitória, por 1 a 0, em 11 de dezembro, no Barradão, estava no páreo por uma vaga na elite nacional. Só que dali em diante, os celestes não mais ganharam.

Já são quatro partidas sem vencer. Contabilizando os empates com CSA (em casa) e Avaí (fora), ambos por 1 a 1, e Cuiabá (casa) por 0 a 0 e o revés para a Ponte Preta (fora) por 2 a 1, a Raposa somou apenas três pontos, ou seja, deixou de acumular mais nove. Se tivesse levado a melhor nessas disputas, estaria com 50 pontos e iria para o duelo desta sexta com chance real de entrar no G-4. Ficou no campo do “se”.

Ironia

O Cruzeiro tem uma quantidade exacerbada de empates: 11 até agora. O irônico é que, na atual conjuntura, este tipo de resultado ganha uma conotação positiva na briga para não cair. Se empatar todos os confrontos que restam, o time chegará a 47 pontos e extinguirá possibilidade de rebaixamento.