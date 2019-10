O início da 23ª rodada foi excelente para o Cruzeiro, pois nos dois jogos das 17h deste sábado (5), concorrentes diretos seus na briga contra o rebaixamento foram derrotados. O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Santos, em São Januário. Já o Fortaleza, de Rogério Ceni, foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo, no Pacaembu. Mas de pouco adiantaram esses resultados, pois o empate por 1 a 1, às 21h, no Mineirão, não só complica ainda mais a vida cruzeirense no Campeonato Brasileiro, como pode fazer com que ele perca mais uma posição na tabela de classificação.

Neste domingo (6), na partida que fecha a 23ª rodada, às 19h, vitória do CSA sobre o Avaí, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, faz com que os alagoanos cheguem aos 22 pontos e ultrapassem a Raposa, que com o empate deste sábado foi a 20.

Mas este é até o menor problema cruzeirense. O maior deles é a chance de dois concorrentes diretos que estão próximos poderem abrir uma vantagem considerável. O Fluminense, que tem 22 pontos, faz o clássico carioca com o Botafogo, que é mandante, às 16h, no Engenhão, no Rio Janeiro.

Com uma vitória, o Tricolor, que é o próximo adversário do Cruzeiro, na próxima quarta-feira (9), às 21h30, no Mineirão, abre cinco pontos de vantagem. Por outro lado, se perder, o time das Laranjeiras poderá ser ultrapassado pela equipe de Abel Braga caso seja derrotado.

Outro concorrente que pode desgarrar é o Ceará, que recebe o Goiás, às 16h, no Castelão, na partida que marcará a estreia do técnico Adilson Batista no comando da equipe cearense.

Com 23 pontos, o Vozão tem a chance de abrir seis de vantagem em relação ao Cruzeiro.

Secar os adversários da parte de baixo da tabela passou a ser uma rotina para a torcida cruzeirense, já que o seu time, em campo, não tem feito o seu papel, pois venceu apenas quatro dos 23 jogos que disputou nesta Série A do Campeonato Brasileiro.