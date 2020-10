Os oito jogos adiados da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não foram disputados representam menos de 5% dos 180 que a competição já deveria ter após 18 rodadas. Mas provocam reflexos significativos na tabela de classificação, e nas suas duas extremidades.

Na parte de cima, que é a do interesse atleticano, a liderança por pontos perdidos agora é do São Paulo, que nem integra o G-4 da competição, formado por Internacional, Flamengo, Atlético e São Paulo. Ela era do Galo até a semana passada, mas foi perdida com a derrota de 3 a 1, de virada, para o Bahia, em Salvador, na última segunda-feira (20), e com o empate por 0 a 0 com o Sport, no último sábado (24), no Mineirão, pela 18ª rodada.

O empate por 0 a 0 com o Sport, no último sábado, no Mineirão, fez o Atlético deixar de ser o time com o menor número de pontos perdidos na Série A do Campeonato Brasileiro

O tricolor do Morumbi, que no último domingo (25) garantiu presença nas quartas de final da Copa do Brasil passando pelo Fortaleza, nos pênaltis, nas oitavas da competição, que só começam a ser disputados pelos outros 14 clubes participantes nesta terça-feira (27), é a equipe com mais jogos adiados no torneio até agora: três.

Essa história começou na primeira rodada, com o jogo contra o Goiás, na Serrinha, em Goiânia, sendo adiado em cima da hora por causa do grande número de casos de Covid-19 no Esmeraldino. Agora, os confrontos com o Fortaleza impediram o Tricolor de disputar a 16ª e 18ª rodadas, quando iria encarar o Ceará, no Castelão, e receber o Botafogo, no Morumbi.

Neste ranking dos jogos adiados, Fortaleza, que é oitavo por pontos ganhos, mas quinto por pontos perdidos, Vasco e Goiás, que integram a zona de rebaixamento, têm duas partias adiadas cada.

Galo

O Atlético não entrou em campo pela 6ª rodada, pois seu jogo contra o Athletico-PR, no Mineirão, seria disputado um dia antes da partida que decidiu o Campeonato Mineiro, vencido pelo time de Jorge Sampaoli numa final contra o Tombense.

E este jogo atrasado do Galo, assim como os outros sete que ainda não foram disputados neste primeiro turno, não têm ainda uma data definida para serem disputados. Eles dependem do andamento dos times nas Copas Libertadores, Sul-Americana e do Brasil.

O Furacão, por exemplo, está envolvido nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. E terá desafios difíceis, pois encara o Flamengo, no torneio nacional, com a ida nesta quarta-feira (28), em Curitiba; e o River Plate, da Argentina, na competição internacional.

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A POR PONTOS PERDIDOS

POS. CLUBE PP A (%) 1º São Paulo 18 60 2º Internacional 19 65 3º Flamengo 19 65 4º Atlético 19 63 5º Fortaleza 24 50 6º Fluminense 25 54 7º Palmeiras 26 49 8º Santos 27 50 9º Grêmio 27 47 10º Ceará 29 43 11º Vasco 30 37 12° Atlético-GO 32 41 13º Bahia 32 37 14º Botafogo 32 37 15º Sport 33 39 16º Corinthians 33 39 17º Bragantino 35 35 18º Athletico-PR 35 31 19º Goiás 37 23 20º Coritiba 38 30

OS JOGOS ADIADOS

1ª RODADA

Palmeiras x Vasco

Goiás x São Paulo

6ª RODADA

Atlético x Athletico-PR

Grêmio x Goiás

16ª RODADA

Vasco x Fortaleza

Ceará x São Paulo

18ª RODADA

São Paulo x Botafogo

Bahia x Fortaleza

FONTE: CBF