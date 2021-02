Faltando apenas duas rodadas para o encerramento da edição 2020 do Campeonato Brasileiro, o Atlético, ainda comandado por Jorge Sampaoli, pode findar tendo sua terceira melhor campanha no formato com 20 clubes. Com 62 pontos somados e sem chances de título, o Galo agora busca ratificar a vaga na fase de grupos da Libertadores, tendo pela frente Sport, fora, e Palmeiras, no Mineirão.

Com a pontuação atual, o alvinegro já empatou com as campanhas realizadas em 2014 e 2016*. Em 2012, foram 72 pontos atingidos, ficando atrás apenas do Fluminense, campeão. Em 2015, foram 69.

Caso vença o time pernambucano e também o paulista, a equipe comandada pelo argentino, que deve assinar com o Olympique de Marselha até 2023, terminará a atual edição com 68 pontos.

Confira as pontuações do Atlético no Brasileirão de pontos corridos (com 20 clubes):

2019 - 48 pontos

2018 - 59 pontos

2017 - 54 pontos

2016 - 62 pontos * Na ocasião, a 38ª rodada não foi disputada, devido à tragédia no voo da Chapecoense.

2015 - 69 pontos

2014 - 62 pontos

2013 - 57 pontos

2012- 72 pontos

2011 - 45 pontos

2010 - 45 pontos

2009 - 56 pontos

2008 - 48 pontos

2007 - 55 pontos