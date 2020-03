O empate por 2 a 2 entre Caldense e Patrocinense, na manhã deste domingo (1), no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, dá a Atlético e Cruzeiro a chance de alcançar a vice-liderança do Módulo I do Campeonato Mineiro, embora isso seja muito mais fácil para o Galo, por causa do saldo de gols.

A liderança isolada da competição está definida desde o último sábado (29), quando o América fez 2 a 1 no Tombense, no Independência, e chegou aos 17 pontos, contra 14 do time de Tombos, que ocupava a ponta pelo melhor saldo de gols.

Na manhã deste domingo, a Caldense, tinha a chance de alcançar a segunda colocação se vencesse o Patrocinense. Mas sempre esteve atrás do placar e o máximo que conseguiu foi o empate por 2 a 2. Este resultado mantém a Veterana na terceira colocação, mas ela pode cair até para o quinto lugar, dependendo dos resultados de Cruzeiro e Atlético neste domingo.

Jogos

O Cruzeiro recebe o Uberlândia, às 16h, no Mineirão, e vencendo por três gols de diferença, com o placar a partir de 3 a 1, volta ao G-4, pois ultrapasso pelo menos a Caldense. Se fizer 2 a 0, o time de Adilson Batista dependerá dos cartões vermelhos ou amarelos.

Superar o vice-líder Tombense exige uma goleada da Raposa por pelo menos cinco gols de diferença. Além disso, ainda dependerá do resultado de Boa Esporte x Atlético, que jogam também neste domingo, mas às 19h, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha.

Atualmente na quarta colocação, se vencer o Galo já ultrapassa a Caldense no saldo de gols. Se a vitória alvinegra for por dois gols de diferença, a partir de 3 a 1, o Tombense também será superado. Um 2 a 0 atleticano exigirá a análise dos cartões vermelhos e amarelos para se decidir quem estará à frente na classificação.

Outros jogos

O empate entre Caldense e Patrocinense faz com que a URT, que tem sete pontos, volte a sonhar com o G-4. Para isso, terá de vencer o Villa Nova, neste domingo, às 16h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. O Leão tem como objetivo principal fugir da zona de rebaixamento.

Ainda neste domingo, mas às 17h, no Independência, o Coimbra, que é penúltimo colocado, recebe o lanterna Tupynámbás, num confronto entre os dois únicos clubes que ainda não venceram neste Módulo I do Campeonato Mineiro.