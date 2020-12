Um jogo sem gol que garantiu ao Atlético terminar 2020 como vice-líder do Campeonato Brasileiro. Esta foi a consequência do 0 a 0 entre Fortaleza x Flamengo, disputado na noite deste sábado (26), minutos depois de o Galo derrotar o Coritiba, por 2 a 0, no Mineirão.

Com o resultado no Castelão, o rubro-negro chegou aos mesmos 49 pontos do alvinegro, mas perde no critério "número de vitórias" até a 27ª rodada da competição mais importante do país. Enquanto os cariocas têm 14 trinfos, os mineiros têm um a mais. As duas equipes também empatam em números de gols marcados: 46 para cada.

O Atlético volta a campo em 11 de janeiro, quando encara o Redbull Bragantino. Ainda neste sábado, a partir das 21h, o São Paulo, líder com 53 pontos, encara o Fluminense, no Maracanã. Mais um duelo para que o "secador atleticano" entre em ação.