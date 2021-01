No confronto entre Palmeiras e Grêmio, na noite desta sexta-feira (15), o vitorioso foi o Atlético, que se manteve em terceiro lugar do Brasileirão, beneficiado pelo empate em 1 a 1 no Allianz Parque, pela 30ª rodada.

Os gols de Raphael Veiga, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Diego Souza, aos 42 da segunda etapa, fizeram o tricolor gaúcho chegar ao quarto lugar, com 50 pontos, mesma pontuação do alvinegro, só que o Galo aparece à frente por ter mais vitórias (15 a 12). Já o Verdão continua em sexto, com 48.

O Galo joga neste domingo (17), às 18h15 contra o Atlético-GO, no Mineirão.

O São Paulo lidera o campeonato, com 56 pontos, três a mais que o Inter. O Flamengo, com 49, caiu para o quinto lugar.