O Atlético está garantido na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. A classificação foi selada após o empate por 1 a 1 entre Santos e Fluminense, na noite deste domingo (21), na Vila Belmiro.

Então adversário do Galo na busca pela vaga direta, o Tricolor das Laranjeiras permaneceu na quinta posição, agora com 61 pontos, e não pode mais alcançar o Alvinegro, que chegou aos 65 pontos, depois de vencer o Sport, por 3 a 2, também neste domingo, na Ilha do Retiro, e ocupa momentaneamente a terceira posição na tabela.

A equipe carioca abriu o placar com Lucca, aos 15 minutos do primeiro tempo. O Peixe chegou à igualdade com Jean Mota, aos 41 minutos da segunda etapa.

Outro time na disputa pela vaga direta no principal torneio do continente é o São Paulo, quarto colocado, também com 63 pontos. O Tricolor Paulista fecha a 37ª rodada do Brasileiro nesta segunda, diante do Botafogo, às 20h, no estádio Nilton Santos.

Rodada final

A última rodada do campeonato será toda disputada na próxima quinta-feira, às 21h30.

No Mineirão, o Atlético vai encarar o Palmeiras, que provavelmente deverá mandar uma equipe alternativa, já pensando no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, três dias depois.

Já o Fluminense vai receber o Fortaleza, no Maracanã.

Por fim, o São Paulo vai duelar com o Flamengo, no Morumbi.