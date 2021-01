América e Cruzeiro estavam de olho no complemento da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e receberam boas notícias neste domingo (17). O empate em 0 a 0 entre Vitória e Chapecoense, no Barradão, manteve o Coelho na liderança. Este resultado e também a derrota do Náutico para a Ponte Preta, por 2 a 0, deixaram a Raposa em situação aparentemente confortável na luta contra o descenso.

É verdade que a diferença dos celestes para a zona de rebaixamento diminuiu de seis para cinco pontos, por conta do empate em 0 a 0 entre o Leão e a Chapecoense. Isso porque o Vitória chegou a 39 pontos, cinco a menos que o Cruzeiro, na 14ª posição.

No entanto, a situação poderia ter sido pior caso Náutico (16°) e Vitória (17°) tivessem ganhado neste domingo. Esses dois clubes e o Figueirense (15°) possuem 39 pontos, cada.

Liderança

Na outra ponta da tabela, América e Chapecoense, já garantidos na Série A, brigam pelo título da Segundona. Como ambos empataram na rodada, o Coelho segue na ponta, com 68 pontos, um de vantagem sobre a Chape.

A disputa pelo troféu de campeão continua na 36ª jornada. Na terça (19), às 16h, o América visita o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas. Já os catarinenses recebem a Ponte Preta, na quinta (21), às 17h45, na Arena Condá.