O empate em 0 a 0 com o América, nesse domingo (16), no Independência, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, aumentou para 15 jogos a invencibilidade do Atlético sobre o rival.

A última derrota do Galo para o Coelho ocorreu no dia º de maio de 2016. Na ocasião, o Alviverde venceu por 2 a 1, no Horto, também pela primeira partida da decisão do Estadual.

Desde então, foram onze vitórias do Alvinegro e quatro empates, com 30 gols do Atlético e oito do América. (Confira a lista abaixo)

A segunda partida da decisão do Mineiro está marcada para o próximo sábado (22), às 16h30, no Mineirão.

Melhor campanha da fase de classificação do torneio, o Atlético tem a vantagem de atuar pelo empate para levantar a taça.

Confira a sequência invicta do Galo sobre o Coelho

16/05/2021 – América 0 x 0 Atlético – Campeonato Mineiro

04/04/2021 - Atlético 3 x 1 América - Campeonato Mineiro

05/08/2020 - América 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro

02/08/2020 - Atlético 2 x 1 América - Campeonato Mineiro

26/07/2020 - América 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro

17/03/2019 - Atlético 3 x 2 América - Campeonato Mineiro

14/10/2018 - Atlético 0 x 0 América - Brasileirão

07/06/2018 - América 1 x 3 Atlético - Brasileirão

25/03/2018 - América 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro

22/03/2018 - Atlético 1 x 0 América - Campeonato Mineiro

18/02/2018 - América 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro

19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América - Campeonato Mineiro

13/10/2016 - Atlético 3 x 0 América - Brasileirão

26/06/2016 - América 0 x 1 Atlético - Brasileirão

08/05/2016 - Atlético 1 x 1 América - Campeonato Mineiro