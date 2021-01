Depois de 15 dias sem entrar em campo, o Atlético encara o Bragantino, nesta segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em busca de uma vitória que o devolverá com muita força à briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro.

A motivação alvinegra é provocada principalmente pelas duas derrotas seguidas que o líder São Paulo sofreu, para o próprio Bragantino (4 a 2), na última quarta-feira (6), e para o time reserva do Santos (1 a 0), no último domingo (10). Nos mesmos dias, o Flamengo, integrante do trio que até então tinha mais chances de levantar a taça, foi derrotado, no Maracanã, por Fluminense (2 a 1) e Ceará (2 a 0).

O Atlético aposta na qualidade de Keno para tentar vencer o Bragantino, nesta segunda-feira, em Bragança Paulista, e aumentar suas chances na briga pelo título brasileiro de 2020

O Galo segue a sete pontos do tricolor paulista, mas agora com dois jogos a menos. E vencer nesta segunda-feira é fundamental para aproveitar os tropeços do time de Fernando Diniz. Ficará faltando ao Galo encarar o Santos, em partida adiada da última quinta-feira, por causa da participação do Peixe na Copa Libertadores, e que será disputada em 27 de janeiro.

Se São Paulo e Flamengo perderam força na briga pelo título, o Internacional voltou a participar da disputa. É vice-líder do Brasileirão com 53 pontos, quatro a mais que o Atlético, que jogou duas vezes a menos. O Grêmio também chegou aos 49 pontos do time de Sampaoli, mas com uma partida a mais.

Assim, pode-se afirmar que a briga pelo título da Série A tem hoje cinco clubes, ou até seis, se for incluído o Palmeiras, que tem 47 pontos, mas é finalista da Copa do Brasil, assim como o Grêmio, e está muito próximo também da decisão da Libertadores.

Diante deste cenário, os três pontos em Bragança Paulista são fundamentais para o Atlético, que aumentará consideravelmente suas chances de título com uma vitória diante do Bragantino.

Escalações

Em relação ao último jogo, em 26 de dezembro, quando o Galo fez 2 a 0 no Coritiba, no Mineirão, o time de Jorge Sampaoli terá mudanças significativas no meio de campo. Os volantes Allan, que cumpriu suspensão, e Alan Franco, que estava sem as melhores condições físicas, voltam a ser titulares e formam um trio com Hyoran, destaque diante do Coxa.

Com isso, Zaracho, que está machucado e nem viajou para o interior de São Paulo, e Nathan, que não vive um bom momento nos últimos meses, deixam a equipe.

Suspensões

No Bragantino, o técnico Maurício Barbieri terá dois desfalques em relação ao time que fez 4 a 2 no líder São Paulo na última quarta-feira (6), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O lateral-direito Aderlan e o meia-atacante Artur receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão.

Na lateral direita, Weverton, ex-Cruzeiro, e Eric Ramires disputam a vaga. No ataque, Helinho, Morato e Bruno Tubarão aparecem como opções.

A FICHA DO JOGO

BRAGANTINO

Cleiton; Weverton, Fabrício Bruno, Ligger (Léo Ortiz) e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Helinho (Morato ou Bruno Tubarão), Ytalo e Cuello. Técnico: Maurício Barbieri

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Alan Franco; Savarino, Hyoran e Keno; Eduardo Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 11 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 20h

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere