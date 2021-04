O Cruzeiro está perto de anunciar mais uma contratação para a temporada. Trata-se do atacante Bissoli, de 23 anos, que chega por empréstimo junto ao Athletico-PR até dezembro de 2021. A informação do acerto foi divulgada inicialmente pelo ge.globo e confirmada ao Hoje em Dia pelo empresário do jogador, Edson Khodor, na noite desta sexta-feira (30).

Bissoli é esperado em Belo Horizonte na próxima segunda para acertar os últimos trâmites do processo. O Cruzeiro, via asssessoria de comunicação, afirmou que não comenta negociações em andamento.

Com a característica de atuar centralizado, Bissoli chega ao time celeste para dar mais uma opção no setor para o técnico Felipe Conceição.

Atualmente, o comandante do time celeste tem preferido deslocar Rafael Sóbis e William Pottker, normalmente jogadores de beiradas do campo, para o setor, em detrimento a Marcelo Moreno e Thiago, centroavantes de ofício.

Como o regulamento do Campeonato Mineiro autoriza que novos contratos sejam registrados ao longo do torneio, sem data limite para tanto, o centroavante poderá ser inscrito já para a semifinal da competição.

Carreira

Revelado pelo São Paulo, Bissoli se destacou nas categorias de base, chegando a atuar em três partidas pelo time principal do Tricolor Paulista.

Em 2019, foi registrado pelo Fernando de la Mora, do Paraguai, e cedido na sequência para o Athletico-PR. No Furacão, somou 35 jogos e dois gols, participando da campanha do time paranaense na última Copa Libertadores no ano passado.

Nesta temporada, estava integrado ao time B do Athletico, que disputa o Campeonato Paranaense. Na competição, disputou quatro jogos e marcou dois gols. O último deles na vitória por 2 a 0 sobre o Rio Branco-PR, no último domingo.

