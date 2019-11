O atacante Sassá e o volante Bruno Guimarães se envolveram um lance rápido, mas doloroso, no empate por 0 a 0 entre Athletico-PR e Cruzeiro na última quarta-feira. o que inicialmente era uma disputa de bola dentro do gramado acabou se tornando uma discussão nas redes sociais entre o empresário do meio-campista do Furacão e o centroavante da Raposa.

Primeiro foi Alexis Malavolta, agente que cuida dos interesses da carreira de Bruno Guimarães, que falou na última quinta-feira em "covardia" de Sassá no lance que acabou lesionando ligamentos de um dos tornozelos do volante.

"A covardia de um profissional chamado Sassa é que nem desculpa pediu ao Bruno Guimarães. Quando analisamos o desespero do Son quando machucou André Gomes é de se refletir.. Para o Sassa segue a vida louca dele.. Parabéns profissional Sassa!", postou Malavolta no Twitter.

Sassá não deixou barato e nesta sexta-feira usou o seu instagram para responder ao agente: "Ao empresário do Bruno Guimarães. Eu só não te mando tomar no cú pq eu estou mudando (sic)", disparou o atacante.

A resposta de Sassá gerou nova atitude por parte do empresário, que pelo Twitter voltou a se posiconar em tom de ironia ao chamar o atacante de "boxeador".

"Sassa; Que Deus te abençoe você e sua família grande boxeador do futebol e chute box! Fica com Deus", respondeu.

A covardia de um profissional chamado Sassa é que nem desculpa pediu ao Bruno Guimarães. Quando analisamos o desespero do Son quando machucou André Gomes é de se refletir.. Para o Sassa segue a vida louca dele.. Parabéns profissional Sassa! pic.twitter.com/Ml2JQqU6dx — Alexis Malavolta (@AlexisMalavolta) November 7, 2019

A disputa de bola entre Sassá e Bruno Guimarães, que terminou pior para o jogador do Athletico-PR, aconteceu aos 47 minutos do primeiro tempo. O meio-campista do Furacão precisou ser substituído e saiu de campo amparado por duas pessoas, já que tinha dificuldade em pisar no chão.