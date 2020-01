A empresa Brazil Soccer Sports Management, presidida pelo empresário Eduardo Uram, ajuizou uma ação extrajudicial contra o Cruzeiro, executando uma dívida de R$ 730.072,80, relacionada a uma comissão que deveria ser paga à empresa pela contratação do lateral-esquerdo Egídio, em dezembro de 2017.

De acordo com o documento que o Hoje em Dia teve acesso, a Brazil Soccer Sports Management afirma que, no momento da assinatura do vínculo do lateral com a Raposa, ficou acordado que o clube estrelado pagaria R$ 600 mil à empresa, em dez prestações de R$60 mil, a partir do dia 10 de abril de 2018.

A agência que trabalha com a gestão de carreira de jogadores garante que nenhuma das parcelas foi quitada até o momento. Com os juros e a correção monetária correntes desde o início do acordo firmado entre as partes, o montante atualizado requerido pela empresa chega a R$ 730.072,80.

Na ação, a empresa pede que o Cruzeiro seja notificado em três dias – o documento foi assinado no dia 10 de janeiro – e garante que, caso não haja o cumprimento do pedido a partir da execução extrajudicial, vai acionar judicialmente a Raposa.

Nos últimos dias, Egídio rescindiu o contrato com a Raposa, que iria até o final de 2020, e acertou sua ida para o Fluminense.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Cruzeiro para ter uma resposta de seu departamento jurídico sobre o caso e até o momento não obteve resposta. A matéria será atualizada assim que o clube enviar seu posicionamento oficial sobre a questão.