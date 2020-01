A terça-feira no Cruzeiro foi bastante movimentada e vários atletas tiveram conversas com a diretoria da Raposa. Uma dessas reuniões foi com os empresários do zagueiro Dedé, que ainda tem o futuro indefinido no clube.

Ubiraci Cardoso e Giuliano Aranda, agentes que cuidam dos interesses da carreira do defensor, falaram rapidamente com a imprensa ao término do encontro. Em uma das salas na Toca II,

"Bira e Magrão" ficaram frente a frente com o novo diretor de futebol cruzeirense, Ocimar Bolicenho, e de Benecy Queiroz, supervisor administrativo.

A dupla não falou muito sobre detalhes cruciais da reunião, não entrou em detalhes específicos da conversa. Apenaas disseram que o bate-papo foi "proveitoso".

"Nós conversamos, mas não queremos externar nada do que foi conversado. Vamos esperar as coisas se encaminharem da melhor maneira para poder externar alguma coisa (...) A conversa foi boa, dá para planejar o futuro da melhor maneira. Estavam na conversa o Ocimar e o senhor Benecy", disse Giuliano Aranda.

Durante o treino desta terça no centro de treinamento celeste, a assessoria de imprensa do clube passou a informação de que as reuniões com os atletas transcorreram "da melhor maneira possível". E que no encontro o zagueiro Dedé havia sido bastante compreensivo em relação ao momento difícil do Cruzeiro. Fato confirmado pelos empresários do próprio jogador.

"Não poderia ser diferente, né. Perfil dele é esse. Grato o clube", comentou Ubiraci Cardoso.

"História bonita de sete anos, não será agora em um momento difícil que seria diferente", complementou Aranda.

Dedé, segundo o presidente do Núcleo Dirigente Transitório da Raposa, Saulo Fróes, recebeu duas sondagens recentes. Uma é do Vasco e a outra conforme publicou o Hoje em Dia é do futebol chinês, mais precisamente do Wuhan Zall, da primeira divisão do país asiático.

"Normal nessa época, né. Independentemente do momento do Cruzeiro, do Dedé. Contatos e consultas, informaçoes, isso faz parte do nosso trabalho. Isso que podemos falar", finalizou Giuliano Aranda.