Jovem e promissor, o lateral-esquerdo Micael é um dos destaques do time Sub-20 do Atlético que foi campeão estadual há poucos dias e alcançou às quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. O jogador, que chegou ao Galo em Julho de 2019, ainda em período de testes, se destacou com a camisa do Independente Futebol Clube, de Limeira-SP.

Em pouco tempo, Micael ganhou a titularidade do time de Leandro Zago e fez 18 jogos na temporada. Hoje, o time mineiro cogita a compra definitiva do jogador.

"Meu início aqui no Atlético foi muito bom. Pude fazer boas partidas no Campeonato Brasileiro Sub-20, levando o time até às quartas de final, e atuar bem no Mineiro da categoria, em que conquistamos o título. Faço um balanço positivo da temporada. Foi muito produtiva individualmente, mas também coletivamente. Aprendi muitas coisas aqui no clube e com o decorrer do tempo quero aperfeiçoar ainda mais", conta Micael.

Na última semana, o jovem lateral, junto com o grupo Sub-20, enfrentou os profissionais em jogo-treino na Cidade do Galo. Apesar da vitória dos mais velhos, comemorou a chance de estar entre os principais jogadores do elenco.

"Para mim é uma honra treinar com os profissionais, estar entre eles é um aprendizado enorme e vejo como uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e minha competência", relata.

Emprestado pelo clube de Limeira até o fim de Janeiro, Micael busca mostrar evolução no seu futebol para ter a oportunidade de permanência na equipe visando ser uma das opções para os times do Sub-20 e quem sabe até do profissional.

"Espero seguir trabalhando aqui no Galo, buscar evoluir junto com o grupo e se Deus quiser disputar a Copa São Paulo com meus companheiros. É um clube que me dá muito suporte pra buscar essa evolução", finaliza.