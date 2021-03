Contratado pelo Atlético no meio do ano passado por pouco mais de R$ 4 milhões, junto ao Goiás, e emprestado em outubro para o Spezia, da Itália, o volante Léo Sena ultrapassou a marca de 11 jogos pela equipe europeia.

Com 613 minutos em campo (dado do site ogol.com), o jogador de 25 anos fez apenas três partidas completas pela equipe que atualmente ocupa a 15ª colocação doCampeonato Italiano - ele precisou se livrar de uma lesão na panturrilha neste período. Na 'Velha Bota', porém, o paulista começa a dar as caras e a ser peça importante no time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano.

Com passe fixado em 2,5 milhões de Euros (R$ 17 milhões), Sena tem grandes chances de ter os direitos econômicos comprados pelo Spezia, até junho, quando vence o vínculo. Caso isso aconteça, o Atlético embolsará aproximadamente R$ 13 milhões. Pelo alvinegro, ele fez apenas três partidas.

De acordo com informação do GE, um clube turco estaria interessado na contratação do 'ativo atleticano'.