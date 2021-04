O América anunciou, na tarde desta terça-feira (13), a rescisão do contrato do volante Léo Gomes, inicialmente emprestado pelo Athletico-PR até dezembro de 2021.

De acordo com a assessoria de comunicação do Coelho, o encerramento do vínculo foi solicitado pelo próprio Furacão, que deve ceder o jogador à Chapecoense.

Contratado em novembro do ano passado, Léo atuou em apenas cinco jogos pelo Coelho.

Nesta temporada, sem espaço com o técnico Lisca, o jogador atuou apenas na estreia do Alviverde no Campeonato Mineiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Boa Esporte, no dia 21 de fevereiro.

Nas últimas partidas, sequer estava figurando como opção no banco de reservas.

Atualmente, o comandante americano vem priorizando a utilização de nomes como Zé Ricardo, Juninho, Sabino, Flávio e Juninho Valoura no setor.

