Emprestado pelo Atlético ao Coritiba até o fim do Brasileirão, o lateral-direito Mailton não atuará mais em 2020. O motivo? No próximo sábado (26), o Coxa enfrentará justamente o alvinegro, em Belo Horizonte, no último jogo das duas equipes na temporada. Mesmo se não estivesse suspenso, ele não poderia ser relacionado, por força de contrato, assim como o volante paraguaio Ramón Martínez.

Pouco aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli no Galo - foram apenas cinco participações pelo clube na Série A -, o paranaense de 22 anos ainda não sentiu o gosto de vencer com a camisa do alviverde do Couto Pereira.

Com 21 pontos e na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, o Coritiba não vence há sete partidas. Com Mailton, foram cinco derrotas e um empate.