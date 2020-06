Era para o futebol mineiro estar vivendo neste Dia dos Namorados a expectativa pelo primeiro clássico entre dois clubes de Belo Horizonte na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque a tabela original da competição, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 28 de fevereiro, marcava o confronto entre Cruzeiro e América, pela sexta rodada, para 12 ou 13 de junho.

A pandemia pelo novo coronavírus não permitiu nem mesmo o início do torneio, que seria em 1º de maio, pois desde a metade de março o futebol está parado no Brasil. Faltam ainda seis datas para que sejam encerrados os estaduais. Só então deve-se pensar no começo das quatro divisões do Brasileirão.

Cruzeiro e América já se enfrentaram este ano, pelo Campeonato Mineiro, também com mando cruzeirense, e o clássico terminou empatado por 1 a 1. Pela tabela original da Série B, eles deveriam se enfrentar nesta sexta-feira ou sábado, pela sexta rodada da competição

Este clássico entre Cruzeiro e América pela sexta rodada da Série B terá mando cruzeirense. E será disputado com portões fechados de qualquer maneira. Seja por determinação das autoridades, por causa da pandemia, ou pelo cumprimento de pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Por causa dos incidentes provocados por sua torcida na Série A do ano passado, a Raposa tem de cumprir cinco jogos de punição imposta pelo órgão. E terá de jogar sem a presença de público.

História

Os confrontos entre clubes mineiros na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro não são uma novidade. Essa história começa há quatro décadas, com uma vitória de 1 a 0 do América sobre o Uberlândia, no antigo Independência, em 2 de março de 1980, em partida válida pelo Grupo E. O gol americano foi de Maneca.

A participação mineira na Segunda Divisão nacional tem início na primeira edição da competição, em 1971, com o título sendo conquistado pelo Villa Nova, de Nova Lima. Em 1980 acontece o primeiro jogo entre clubes do Estado.

Desde então, dezenas de jogos entre mineiros aconteceram na Série B, competição que teve as suas vagas definidas por vários critérios, sendo inclusive disputado, em 1984, um octogonal, em que América e Uberlândia se classificaram. Democrata, de Sete Lagoas, Guarani, Nacional, de Uberaba, Uberaba Valério e Villa Nova foram eliminados.

Subgrupo

Em 1993, Caldense, Democrata, de Governador Valadares, e Valério disputaram o Grupo H2, que era um subgrupo da Chave H, e classificava apenas um deles. A Pantera ficou com a vaga.

Em 1997, o América foi o terceiro clube mineiro campeão da Segunda Divisão Nacional, pois depois do Villa, em 1971, o Uberlândia levantou a taça em 1984.

Nos pontos corridos, a partir de 2006, quando o Atlético disputou e venceu o torneio, garantindo o quarto título a Minas, o Estado teve pelo menos dois clubes em seis das 14 edições já disputadas, ficando sem representante apenas uma vez, em 2008.

O recorde foi em 2012, quando jogaram América, Ipatinga e Boa Esporte. Nesta era, o primeiro confronto foi em 29 de maio de 2010, quando o Coelho fez 4 a 0 no Tigre, no Mineirão, pouco antes de o estádio fechar para reformas.

Em 2017, o Coelho garantiu o bi da Série B, o quinto título mineiro no torneio. Agora, o novo capítulo dessa história é o clássico entre Cruzeiro e América, quando ele acontecer.