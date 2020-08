Com direito a um susto nos minutos finais, o Cruzeiro iniciou o Campeonato Brasileiro da Série B com vitória. Jogando no Mineirão, a Raposa venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, na noite desta sábado (8), e estreou com o pé direito no torneio.

Além de reduzir o prejuízo de -6 para -3 pontos na tabela de classificação (em função de uma punição imposta pela FIFA), o triunfo no Gigante da Pampulha mostrou um poder de reação do time comandado pelo técnico Enderson Moreira.

Após abrir o placar aos 17 minutos do segundo tempo com um gol de Cacá, a Raposa viu a equipe paulista empatar o confronto aos 40 minutos, através do atacante Wellington Tanque.

Apesar do revés a poucos minutos do fim da partida, o Cruzeiro não se abateu e conseguiu chegar ao gol que garantiu a vitória aos 42 minutos, com o volante Jean.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante da Raposa destacou a força do time para buscar o placar favorável.

"Claro que a gente teve momentos bons, momentos ruins, mas a equipe precisa se acertar. Mas acho que o espírito da equipe foi de guerrear até o final. A gente sofreu o gol e quando normalmente a gente acaba, às vezes, não conseguindo reagir, o poder de reação da equipe foi fantástico, de tentar a jogada, de tentar a vitória, e foi dentro daquilo que a gente esperava", completou Enderson.

Dificuldades

O duelo no Gigante da Pampulha foi muito truncado, cenário que o time celeste deve encarar em muitos jogos da competição.

Enderson Moreira também comentou sobre as adversidades que espera enfrentar na seqüência da Série B.

"Se a gente ganhasse com placar diferente, a gente poderia ficar iludido dentro de uma competição que é muito complicada. A gente precisa comemorar este resultado, mas saber que a gente está no início de uma trajetória, e só os jogos vão fazer com que a gente ganhe mais confiança, mais bagagem, que a gente possa se qualificar ainda mais".

Na segunda rodada do torneio o Cruzeiro vai enfrentar o Guarani, na próxima terça-feira (11), às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Já o Botafogo-SP recebe o Confiança-SE, também na terça, às 19h15, na Fonte Luminosa, em Araraquara.