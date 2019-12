O Cruzeiro nega, mas pensa em trocar de treinador ao fim da temporada 2019. Adilson Batista, segundo o presidente Wagner Pires de Sá permanecerá no clube em 2020, mas o nome de Enderson Moreira foi sim pensado como possibilidade para a próxima temporada de acordo com apurações do Hoje em Dia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, Cruzeiro e Enderson tiveram um primeiro contato, mas a conversa não foi tão "profunda" por que o treinador está participando do curso de treinadores promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Em entrevista concedida ao HD, no último dia 7, Luís Fernando Flores, auxiliar de Enderson, revelou que um sonho da dupla era retornar ao Cruzeiro.

"Tenho muita liberdade de trabalhar com o Enderson, e isso me deixa muito feliz. Com certeza, até pelo pouco tempo dele no futebol profissional (são oito anos) e pelos trabalhos realizados, já merecia uma chance no Cruzeiro. É um sonho dele. Não só no Cruzeiro, mas também no Atlético. Já tivemos a oportunidade de trabalhar no América, onde mostramos um trabalho muito bem feito e organizado. Para mim, seria a realização de um sonho sim", disse Flores, que defendeu a Raposa na década de 1990. Ele vestiu a camisa celeste por sete anos.

O último clube de Enderson Moreira foi o Ceará, clube do qual foi demitido em outubro e substituído pelo próprio Adilson Batista. Moreira comandou o Vozão em 23 partidas, somando 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, tendo aproveitamento de 34,8%.

Adilson Batista contando apenas sua segunda passagem como técnico do Cruzeiro soma três jogos e não conseguiu vencer nenhum. O time sob o seu curtíssimo comando ao fim de 2019, além de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, não marcou gols.

"O presidente acabou de me ligar aqui, quer que eu fique para me ajudar ele nesse processo de reconstrução. Vai ficar Marcelo Djian, e já é para mim tocar o barco", disse Adilson Batista em áudio publicado pelo site Deus me Dibre.