Perto da retomada dos treinos após dois meses por causa da quarentena pela pandemia do coronavírus o Cruzeiro seguirá protocolos médicos para segurança dos atletas e, também, cumprirá medidas técnicas impostas pelo técnico Enderson Moreira. E um dos atos do treinador perto da volta aos trabalhos na Toca II será despromover ao time sub-20 jovens que estavam no elenco principal.

Quatro jogadores retornaram à divisão de base, são eles: Os atacantes Alexandre Jesus e Caio Rosa; o lateral-direito Valdir e o zagueiro Paulo.

No site do Cruzeiro há 36 jogadores citados como integrantes do elenco principal. O meia-atacante Régis contratado durante o isolamento social ainda não está mencionado na lista, então são 37 atletas à disposição de Enderson, e o "grupo inchado" foi um dos motivos para que os jovens fossem despromovidos ao time sub-20.

Em entrevista ao Hoje em Dia no fim de abril o atacante Alexandre Jesus comentou a possibilidade de um retorno ao time sub-20, o que agora se concretizou.

"Eu estou bem tranquilo, estou treinando para dar o meu melhor. Se eu tiver que voltar para o sub-20 não será a pior coisa do mundo, vou trabalhar de novo para ter mais oportunidades e ficar de vez no time principal", comentou com exclusividade ao HD.

Seguirão, pelo menos por enquanto no elenco principal do Cruzeiro, os também jovens Vinícius Popó, Jadsom, Pedro Bicalho, Marco Antônio e Thiago.