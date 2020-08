Seis jogos, seis vitórias. Com 100% de aproveitamento no comando do Cruzeiro neste ano, Enderson Moreira confessou, após a vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, neste domingo (16), em Florianópolis, que até ele se surpreende com esse desempenho até o momento, sobretudo na Série B do Brasileiro.

“Claro que eu não esperava. A gente trabalha para isso, mas são jogos dificílimos. Todos os times têm um objetivo claro que é o de conquistar uma das quatro vagas (para a elite do futebol brasileiro). Eu sempre achei que iriamos demorar mais tempo para nos desgarrarmos (da zona de rebaixamento). Ainda não temos situação favorável. É manter pontuando, rodada a rodada, com os pés no chão, sabendo que tem muita coisa que precisa ser melhorada”, disse.

Enderson se refere a algumas declarações dadas por ele antes do início da Segunda Divisão. Por conta da perda dos seis pontos, em punição imposta pela Fifa, e diante das disputas acirradas que projetava, afirmou que a Raposa poderia “ficar cinco, seis, sete rodadas convivendo com a zona de rebaixamento”.

O cenário, no entanto, é outro. Apesar de eliminado no Mineiro, o Cruzeiro é o único clube da Série B com 100% de aproveitamento. “Poderíamos estar na liderança do campeonato com essas três vitórias. Vamos continuar a crescer. Os mais experientes têm dado contribuição à garotada. Temos expectativa de conseguir bons resultados”, ressaltou o comandante.

Até aqui, o time celeste soma três pontos, na nona posição. Embalada, a Raposa foca agora no duelo de quinta-feira (20) com a Chapecoense, no Mineirão. “Estamos jogando contra equipes bem preparadas. Um campeonato muito difícil. Todas têm uma capacidade muito boa de conquistar a vitória. Os atletas vão acreditando mais no que temos colocado (no dia a dia). E isso é fundamental para a sequência”, completa.

Em 2020, sob a tutela de Enderson Moreira, o Cruzeiro venceu duas partidas no Mineiro, uma no Troféu Inconfidência e três na Série B.