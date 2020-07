O zagueiro Paulo, de apenas 18 anos, vai retomar os treinos com o time principal do Cruzeiro. A assessoria da Raposa anunciou neste domingo (12) o retorno do defensor à Toca II já para os trabalhos desta semana.

Paulo ficará à disposição do técnico Enderson Moreira até que as atividades das categorias de base sejam reiniciadas. Caso o comandante Rogério Micale necessite no futuro, Paulo poderá também ser requisitado para o sub-20.

O jogador, que tem passagens pela Seleção Brasileiro sub-15 e sub-17, estava à disposição do elenco principal quando Adilson Batista comandava o clube, mas retornou à base há menos de dois meses por decisão do próprio Enderson Moreira, que queria diminuir o número de atletas nos trabalhos na Toca II quando chegou ao clube.

Assim como tem feito com outros atletas, Paulo passou por exames da Covid-19, e como o teste apresentou resultado negativo o jogador está liberado para incorporar o elenco.

Além de Paulo, que está no Cruzeiro desde 2016, o técnico Enderson Moreira conta com outros atletas da base em seu grupo. São eles: os goleiros Vitor Eudes, Lucas França e Vinícius; os zagueiros Arthur e Cacá, os volantes Jadsom, Adriano e Pedro Bicalho; os meias Maurício e Marco Antônio; e os atacantes Thiago, Riquelmo, Judivan, Stênio, Vinícius Popó e Weliton.

No elenco atual o Cruzeiro tem outros zagueiros além de Paulo: Léo, Cacá, Marllon, Ramón e Arthur.

Cacá, inclusive, tem sido bastante assediado por outros clubes. O Athletico-PR tentou a contratação do jogador no começo da temporada. E uma equipe russa também demonstrou interesse, mas não houve negociação para venda.