Agora é questão de tempo. Enderson Moreira será técnico do Cruzeiro e o anúncio deve acontecer nesta quarta-feira (18). O treinador chegará para ser o substituto de Adilson Batista, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Coimbra, na nona rodada do Campeonato Mineiro.

Enderson Moreira pediu desligamento do Ceará nesta terça, e o clube cearense inclusive já contratou outro treinador. Guto Ferreira será o novo comandante do Vozão. Tudo foi noticiado pelo próprio perfil do Ceará nas redes sociais.

Enderson Moreira deixa o comando técnico do Ceará



O Cruzeiro tinha o desejo de contratar Enderson Moreira desde o ano passado. Em dezembro a reportagem do Hoje em Dia noticiou que o nome do técnico era o favorito para substituir Adilson Batista.

Entretanto, uma reviravolta aconteceu pelo desejo do investidor Pedro Lourenço, que preferiu apostar na continuidade de Adilson Batista mesmo com a confirmação do rebaixamento à Série B.

Enderson deve chegar a Belo Horizonte até o fim da semana para assinar contrato e iniciar o planejamento para, assim que o calendário do futebol for retomado, começar de fato o seu trabalho.

Em 10 jogos no comando do Ceará Enderson Moreira, que teve passagem relâmpago pelo clube nesta temporada, conquistou 6 vitórias e 4 empates, somando aproveitamento de 73,3%.

De malas prontas para Belo Horizonte, Enderson ficou pouco mais de um mês no comando da equipe cearense. Ele foi anunciado como treinador do Vozão no dia 9 de fevereiro deste ano.

Adilson Batista

Em entrevista ao canal Fox Sports na noite de terça-feira, Adilson Batista cravoi que o Cruzeiro tinha novo treinador, no caso Enderson Moreira.

“Vamos dar o furo aqui, uai. É oficial”, disse Adilson em entrevista ao repórter Vinicius Nicoletti.