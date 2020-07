Deixar para trás a terceira fase da Copa do Brasil, competição na qual o Cruzeiro ostenta o feito de ser o maior vencedor, com seis conquistas ao todo, é a missão do reformulado elenco em 26 de agosto, quando vai a Alagoas tentar superar o CRB. Derrotado no Mineirão por 2 a 0, no duelo de ida, o time celeste sabe que não será nada fácil voltar para BH com a classificação; contudo, não vê como impossível.

Durante entrevista realizada no canal oficial da Raposa no Youtube, o técnico Enderson Moreira falou sobre o assunto e, mais uma vez, deixou claro que o maior objetivo do clube é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"A Copa do Brasil, claro, que é uma situação difícil, mas ela é possível, a gente tem que entender que é possível. O Cruzeiro perdeu um jogo em casa, mas é possível reverter isso jogando fora. A história do clube condiz com esse tipo de situação, de reversão de placar. Mas sabemos que é complicado, assim como no Mineiro, que é uma situação difícil, a gente não depende só das nossas forças porque tem um saldo de gols envolvido, mas a gente vai fazer o melhor possível. A gente tem a confiança e a expectativa que podemos reverter, apesar de enfrentar um grande adversário, um adversário que é muito forte jogando em seus domínios, que é o CRB, mas a gente vai fazer o máximo para buscarmos essa classificação", destacou.

"A gente tem muito claro para nós o principal objetivo do clube nesta temporada, e a gente não pode abrir mão dela em hipótese alguma. É o principal foco", finalizou o comandante da Raposa.