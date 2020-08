O Cruzeiro terá um time reserva na final do Troféu Inconfidência, na próxima quarta-feira (5), às 19h, provavelmente no Mineirão, contra Uberlândia ou Boa Esporte, que decidem a vaga na decisão neste domingo (2), às 19h, no Parque do Sabiá.

Com a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (8), contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, às 19h, no Mineirão, o técnico Enderson Moreira disse após a vitória de 3 a 0 sobre o Patrocinense, neste sábado, no Gigante da Pampulha, que a competição nacional é prioridade.

“A gente tem o propósito claro de preparar a equipe esta semana para o nosso confronto do próximo sábado. A gente deve preparar a equipe que vai começar a Série B. Tem esse jogo de quarta-feira, mas teremos uma equipe alternativa, pois o tempo é muito curto para a recuperação até o sábado. Mas a gente vai sempre em busca de bons resultados. E espero que a gente consiga, acima de tudo. A gente tem um objetivo maior na temporada, e ele começa no sábado”, afirma Enderson.

Na Série B, o Cruzeiro começa a competição com seis pontos a menos, por punição imposta pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), pelo não pagamento de uma dívida pelo empréstimo do volante Denílson, contratado em 2017.

Diante dessa situação, Enderson já tinha declarado que o início da competição será fundamental para a Raposa, que precisa deixar logo a zona de rebaixamento da competição, até pela pressão psicológica que isso provoca sobre o grupo de jogadores.