Se há alguns meses o "casamento" entre a torcida do Atlético e o técnico Jorge Sampaoli era de plena alegria e imensa confiança, nesta reta final de Campeonato Brasileiro, muitos já começam a pedir a cabeça do comandante argentino.

Apesar de ainda sonhar com o caneco da competição mais importante do país e com vaga garantida na Libertadores de 2021, o rendimento da equipe dentro das quatro linhas tem sido muito aquém do esperado. Com isso, o trabalho do técnico começa a ser colocado em xeque por muitos, mas também segue defendido por outros tantos.

Na mira do Olympique de Marselha, da França, Sampaoli desconversou ao ser perguntado sobre tal interesse e preferiu adotor o discurso de "foco nos três jogos restantes". Ainda no Maracanã, após o empate sem gol com o Fluminense, o comandante do Alvinegro destacou que quer ver a equipe conquistar títulos importantes e que vive um processo de amadurecimento.

Como forma de termômetro, a reportagem fez uma pesquisa no Twitter e, com uma hora no ar, foram mais de 3 mil votos. Nela, 57% quer a permanência do argentino; 26,4% espera pela saída; outros 16,6% não souberam opinar.

Com 42 partidas no comando do Atlético Sampaoli acumula 24 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Apesar de ter contrato até o fim do ano, o técnico ainda não tem a presença garantida e pode seguir rumo ao Velho Continente.