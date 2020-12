Na última sexta-feira (18), completou-se um ano da despedida oficial do atacante Luan no Atlético. Naquele 18 de dezembro de 2019, o clube usava os perfis nas redes sociais para agradecer ao "Maluquinho" pelos serviços prestados com a camisa do Alvinegro.

Atualmente no V-Varen Nagasak, do Japão, o meia-atacante de 30 anos mantém, na família, as raízes criadas em Minas Gerais. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, na noite deste sábado (19), o jogador mostrou o filho, Luanzinho, revelando o amor pelo Atlético. Ao ser questionado para qual time torce, o baixinho não exitou ao dizer: "para o Galo!".

O Atlético finalizou a negociação de @luanmadson com o V-Varen Nagasaki, do Japão. Campeão da Libertadores, Recopa, Copa do Brasil e Mineiro (3x), Luan disputou 305 jogos pelo Galo e marcou 49 gols. Obrigado pela raça e sucesso na sequência de sua carreira, Menino Maluquinho! pic.twitter.com/InlfANLs4L — Atlético 😷 (@Atletico) December 18, 2019

No Atlético, Luan fez 305 jogos e marcou 49 gols. Ele acumulou diversos títulos, como os Estaduais de 2013, 15 e 17, a Libertadores de 2013, a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana de 2014 e a Flórida Cup de 2016.