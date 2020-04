As declarações do meia Nathan à Rede Record, sobre a convivência do grupo de jogadores do Atlético com o técnico Rafael Dudamel, explica não só a queda do venezuelano, mas principalmente a do diretor de futebol Rui Costa e também como funciona a relação de trabalho no futebol, esporte em que, assim como todos os outros, se vive de resultados. E com o venezuelano no comando, o Galo caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, diante do modesto Unión, da Argentina, e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Afogados, de Pernambuco.

“O Dudamel era um cara que às vezes queria muito mandar, mandar, mandar, deixava a gente trancado no CT e tal. Tem alguns jogadores que não gostam disso e acabavam ficando de saco cheio: ‘Pô, o cara quer mandar em tudo’”, revelou Nathan, numa fala em que fica evidente que a vontade do treinador era soberana, embora na hierarquia do clube tenha pessoas acima dele.

Após iniciar a temporada machucado, o meia Nathan foi muito usado por Rafael Dudamel na sua reta final como treinador do Atlético e esteve em campo na eliminação da Copa do Brasil, para o modesto Afogados

Este tipo de situação não é exclusiva de Dudamel ou do Atlético. Dependendo do treinador, ele chega ao clube impondo sua vontade e muitas vezes ela vai de encontro à rotina. “Só podia almoçar no horário que ele queria. E tem alguns jogadores que gostavam de fazer academia depois do treino. Acabava o treino, e queriam ir para a academia, mas não podiam, pois tinham que estar meio-dia no almoço. Só que o treino acabava tipo 11h40, por exemplo. Tinha que tomar banho rapidão para subir e almoçar. Se não chegasse meio-dia, ganhava multa”, revela o meia.

Tática

Outro ponto importante destacado por Nathan na entrevista à Rede Record, foi em relação à maneira de jogar da equipe: “A gente era acostumado, era bitolado, a só fazer um esquema, só jogar de um jeito. Aí chega um técnico e quer que a gente jogue de outro jeito. Aí alguns jogadores já começam a não gostar, e o técnico gostava de bater de frente. Ele chegou e, do dia para a noite, e 'pum': mudou tudo. A gente não entendia muito bem o esquema tático. Ele falava para fazer uma coisa. Aí a gente fazia. E depois ele falava para fazer outra, depois falava para fazer outra. Essas coisas que não deixava muito claras para a gente”.

As falas de Nathan evidenciam que Rafael Dudamel foi contratado sem que muito pouco se soubesse de seus métodos de trabalho. E que isso foi determinante para um início de temporada tão ruim do Atlético. A situação custou o cargo de Rui Costa, diretor de futebol responsável pela sua contratação, embora o presidente Sérgio Sette Câmara e o vice Lásaro Cândido tenham conversado com o treinador por um longo período em São Paulo, antes do acerto de contrato, e tenham dado o aval.

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, Rui Costa falou sobre a passagem do treinador venezuelano pela Cidade do Galo: "Foi pouco tempo de amostragem. Posso falar do Dudamel como profissional e pessoa. Convivi 30 dias direto com ele. Ele pediu para ficar no CT. A gente até brincava que eram 23h30 e nós estávamos com ele lá. Para ilustrar o nível de dedicação que ele teve para dar certo. Foi extremamente profissional; cobrava dos jogadores como certamente o Sampaoli vai cobrar. Relativizou muita coisa que ele tinha como dogma, porque era a primeira experiência dele em clube. Eu e o Marques revezávamos nisso, para não ficar uma coisa massacrante. Faltou resultado e conseguir rapidamente mais vitórias. Se a gente tivesse classificado contra o Afogados, talvez estaria aqui até hoje. Ali foi uma eliminação vexatória. Ele, com uma vitória ali, talvez hoje fosse visto como case de sucesso".

Pelas declarações de Nathan, é difícil acreditar que a passagem de Rafael Dudamel pela Cidade do Galo se tornasse um case de sucesso.