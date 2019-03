A equipe de futebol feminino do Atlético vai fazer sua estreia oficial neste domingo (17), às 10h, contra o Rock in Rio FC, no Sesc Venda Nova. O duelo, que vale pela primeira rodada da Copa BH, terá entrada franca.

O torneio é organizado pela Federação Mineira de Futebol, e reúne times de Belo Horizonte e da Região Metropolitana da capital. O Galo está na chave 2, que também conta com EC Santa Maria e IX de Março.

No comando da recém-formada equipe atleticana, o técnico Sidney Lima revelou o que espera para o primeiro confronto do ano.

“A expectativa maior é saber como as meninas vão assimilar esse novo trabalho que a comissão vem passando pra elas. Elas estarão representando uma camisa de grande peso, a realidade para elas mudou, e a expectativa é ver como elas vão se comportar dentro de campo. Que seja um grande jogo, que possamos realizar em campo o que estamos trabalhando nos treinamentos”, completou o treinador alvinegro.

A volante Thais também avaliou a estreia do time na temporada, e fez questão de elogiar a estrutura oferecida pelo clube.

“Coração acelerado, mas as expectativas são as melhores possíveis. Quero mostrar o meu melhor e buscar a vitória junto com as minhas companheiras. Poderei mostrar como os treinamentos foram importantes para minha performance, porque antes a gente não tinha a estrutura que temos e hoje posso dizer que podemos ir mais além do que imaginávamos”, finalizou a volante.

Além da Copa BH, o Galo Futebol Feminino também vai disputar o Campeonato Brasileiro A2, que começa neste mês, e do Campeonato Mineiro, que acontecerá a partir de agosto.

Confira os jogos do Atlético na primeira fase da Copa BH

17/03 – Atlético x Rock In Rio – SESC Venda Nova

24/03 – EC Santa Maria x Atlético – Campo do Santa Maria

31/03 – Atlético x IX de Março – Mando de campo definido pela melhor campanha