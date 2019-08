O esporte paralímpico costuma ganhar maior visibilidade em épocas de Jogos Paralímpicos ou Parapan-americanos (atualmente Lima, no Peru, sedia mais uma edição da competição continental). Mas é nos eventos regionais e nos clubes que se dá o trabalho de base e integração para portadores de condições especiais, que ganham assim a chance de iniciar e desenvolver a prática esportiva de alto nível. Única equipe de vôlei sentado de Belo Horizonte, o Sada/AM Paradesportos-PBH tem seis vagas disponíveis na categoria iniciantes. Filiada à Federação Mineira de Voleibol (modalidade paradesporto), a equipe é mantida pela Associação Mineira de Paradesporto com o apoio do Superar, programa desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer).

As vagas são voltadas para candidatos dos sexos feminino e masculino, com uma das deficiências a seguir: amputação de membro superior (abaixo do cotovelo), poliomielite leve e lesão articular (quadril e pé).

Os interessados podem entrar em contato com a responsável pela seleção, Carla Dantes, gestora do Vôlei sem Limites, por meio do telefone 3246-5097 ou do endereço eletrônico carlamacedo@pbh. gov.br. As atividades e os testes da equipe são realizados no Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência (avenida Nossa Senhora de Fátima, 2283, no bairro Carlos Prates), às terças e quintas, das 19h30 às 22h30, e aos sábados, das 10h às 13h.