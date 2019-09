A equipe feminina do Atlético fechou uma importante parceria com a marca Guaraná Antártica. A empresa de refrigerantes será a principal patrocinadora do Galo nas próximas competições disputadas pelo clube.

Superintendente de administração e controle do Galo, Marcelo Machado destacou a importância do apoio de uma marca importante como o Guaraná para o desenvolvimento do futebol feminino do clube.

“iniciar o projeto do futebol feminino com o apoio de uma grande marca pode impulsionar o desenvolvimento da modalidade”, comentou.

Daniel Silber, gerente de marketing da marca, comentou sobre o projeto do Atlético e como a modalidade vem ganhando espaço no país

“O futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Somos parceiros da Seleção Brasileira, masculina e feminina de todas as categorias, há 18 anos, e queremos expandir nosso apoio, principalmente ao lado de iniciativas que incentivem ainda mais a modalidade. O projeto do Atlético, com seu viés social, reflete tudo aquilo que pensamos e procuramos”, disse o gerente.

Compromisso

A próxima competição no calendário do Galo é o Campeonato Mineiro, que terá início neste sábado (28). A primeira partida do Atlético na competição está marcada para o domingo (29), às 10h, contra o Futgol.