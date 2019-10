Na abertura do Desafio MG x RJ de voleibol feminino, disputado no ginásio da UNIFEMM, em Sete Lagoas, as equipes mineiras levaram a melhor sobre as cariocas.



No primeiro embate da noite dessa quinta-feira (17), o Dentil/Praia Clube venceu o Fluminense em uma partida bem disputada. Foi necessária a disputa do quinto e decisivo set para que a equipe de Uberlândia fechasse a partida com parciais de 25/23, 21/25, 22/25, 28/26 e 15/10.



No jogo de fundo, o Itambé/Minas teve mais facilidade para superar o Flamengo. As atuais campeãs de Superliga venceram a equipe carioca por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/15 e 34/32.



Na noite desta sexta-feira (18), os confrontos entre os clubes mineiros e cariocas se inverte.



No sábado, que será o último e decisivo dia de campeonato, as equipes do mesmo estado se enfrentam e decidem quem será o campeonato do primeiro desafio MG x RJ.



Tabela de jogos - Ginásio UNIFEMM/Sete Lagoas



17/10 - Quinta-feira

Dentil Praia 3 x 2 Clube x Fluminense (25/23, 21/25, 22/25, 28/26 e 15/10)

Itambé Minas 3 x 0 Flamengo (25/20, 25/15 e 34/32)



18/10 Sexta-feira

19h00min Dentil Praia Clube x Flamengo

21h00min Itambé Minas x Fluminense



19/10 Sábado

17h00min Flamengo x Fluminense

19h00min Itambé Minas x Dentil Praia Clube



(*) Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões