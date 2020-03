Apresentado na tarde dessa segunda-feira (9) na Cidade do Galo, Jorge Sampaoli foi recepcionado por um batalhão de repórteres e fotógrafos. Este encontro para uma coletiva, inclusive, será raro a partir de agora. O comandante não gosta de conceder entrevistas no Centro de Treinamentos.

Em seu primeiro discurso como técnico do Atlético, o baixinho tatuado e atual vice-campeão brasileiro, pelo Santos, deixou clara a insatisfação com o rendimento de seus jogadores, até então treinados pelo demitido Dudamel e o interino James Freitas.

De acordo com Sampaoli, falta ao Galo intensidade e menos afobação. Apesar da vitória por 2 a 1 no clássico contra o Cruzeiro, partida a qual o técnico acompanhou em um camarote do Mineirão, o argentino observou erros de passe, pouca efetividade no setor ofensivo e nervosismo para impor o ritmo do duelo.

“A emoção tem que partir de dentro para fora, dos jogadores para a torcida, e não o contrário”, destacou Sampaoli. “Começamos o ano em março, do zero, e não em janeiro, como Santos, Flamengo, Grêmio, Inter e outros. Teremos que ter inteligência para avançarmos e evoluirmos”, acrescentou.

Com contrato válido por dois anos e muita expectativa criada por torcedores e pela diretoria, principalmente por se tratar de um ano eleitoral no clube, Sampaoli chegou prometendo trabalho e dedicação total. As atividades, por sua vez, só poderão ser registradas durante 15 minutos pela imprensa.

Estádios acanhados

Uma outra curiosidade é que o técnico também não promete conceder entrevistas coletivas em estádios acanhados, sem sala de imprensa ou espaço para tal.

Durante uma partida do Santos, em 2019, ele falou de dentro do ônibus do Peixe, para a TV do clube, e o material foi reproduzido pela mídia.

Goleiros

Questionado sobre a importância de ter goleiros que saibam utilizar os pés, o argentino foi enfático ao afirmar que isso é exigência básica do futebol moderno. Contudo, não falou em reforço para a posição.

Segundo ele, os goleiros do Atlético (Victor, Rafael, Michael é Matheus Mendes) tem total respaldo e precisarão mostrar que possuem este quesito aprimorado. Evolução durante os treinos será a meta daqueles que apresentem dificuldades com a bola nos pés.

Está aberta a Era Sampaoli. Sábado, às 19h, será a estreia. O Galo, quarto colocado no Mineiro, encara o Villa Nova, em Nova Lima.