Em desvantagem no confronto de semifinal do Campeonato Mineiro, o América se mobiliza para reverter a vantagem do Cruzeiro, e garantir uma vaga na decisão do Estadual.

Para avançar à final do torneio, o Coelho tem que vencer a Raposa por dois gols de diferença, no segundo jogo do confronto, no sábado (6), às 19h, no Mineirão. No jogo de ida, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes venceu por 3 a 2, no Independência.

Umas das principais esperanças de gol do time alviverde, o atacante Marcelo Toscano deu a receita para o América manter viva a esperança da classificação.

“Temos que entrar muito ligados e não desperdiçar as oportunidades que criarmos. Também não podemos ter pressa para tentar matar o jogo, porque isso não nos levará a nada. Temos de trabalhar a bola, procurar o companheiro mais bem posicionado para tocar a bola e ter mais calma na hora de definir. Não podemos cometer erros e dar espaços para o time adversário. Vamos fazer um bom trabalho na semana para desempenharmos um bom futebol no sábado”.

Confiança

Xerife da zaga alviverde, o zagueiro Paulão endossou o discurso do técnico Givanildo Oliveira, que após o primeiro duelo afirmou que o Coelho está vivo no Campeonato Mineiro, e mostrou confiança na presença do Coelho na final do Estadual.

“Assino embaixo o que disse o Givanildo. Estamos vivos. Fizemos dois gols e isso mostra que temos condições de criar chances. Jogaremos fora de casa, mas o Cruzeiro, pelo estilo de jogo, também nos deixa jogar. No primeiro jogo, acho que a nossa atenção não estava tão redobrada e clássico se define em detalhes. Mas estamos vivos e vamos buscar o resultado positivo para classificarmos", completou o defensor.