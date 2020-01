Um reforço de peso. É com este status que o volante Allan, de 22 anos, chega ao Atlético. Contratado junto ao Liverpool, da Inglaterra, o jogador que defendeu o Fluminense em 2019 ganhou força no mercado da bola e, valorizado, dá volta pessoal na carreira.

Allan, que não chegou a defendeu o clube inglês, por não ter conseguido o visto de trabalho no país, chegou a ser bastante elogiado pelo técnico

Klopp, com quem tem relação de amizade e gratidão. No Tricolor das Laranjeiras, se tornou a principal peça na temporada passada e o maior passador do Campeonato Brasileiro. No Atlético, fará dupla com Jair. Para o torcedor, uma das melhores do Brasil.

Durante a entrevista coletiva na Cidade do Galo, Allan falou sobre os momentos difíceis que passou no Velho Continente. A depressão, inclusive, hoje dá lugar a uma grande alegria e, talvez, a maior de toda sua vida.

"Cheguei em BH ciente que jogaria no Galo. Os momentos difíceis ficaram no passado e, agora, estou muito feliz por defender o Atlético. A escolha de vim para o Brasil foi meio complicada, mas dei a cara, me dediquei ao máximo. Ninguém me conhecia", diz o empolgado novo camisa 13 do time alvinegro.

"Joguei com o Jair no Inter, mas a gente era bastante jovem. Conversei com ele e fui orientado sobre o clube, o time, e espero que eu posso somar no Atlético", acrescenta.

Com vínculo até dezembro de 2023 com o Atlético, Allan foi contratado por 3,2 milhões de Libras, cerca de R$ 17 miilhões.