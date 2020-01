Uma questão importante para Rafael Dudamel resolver no Atlético é relativa ao titular do gol alvinegro. Após uma temporada em que o ídolo Victor foi muito questionado pela torcida e que, por lesão, dividiu a meta com o garoto Cleiton, de 22 anos, cria da base atleticana, o ano de 2020 começa com os dois brigando pela vaga.

É claro que essa briga acontecerá caso Cleiton não seja negociado. O Bragantino, que tem parceria com a multinacional Red Bull e está forte no mercado, tem interesse no goleiro da Seleção Brasileira sub-23, mas a primeira proposta feito ao Atlético não interessou.

Um dos grandes goleiros do futebol sul-americano, Dudamel, novo treinador do Atlético, terá de escolher entre Victor e Cleiton o seu titular Um dos grandes goleiros do futebol sul-americano, Dudamel, novo treinador do Atlético, terá de escolher entre Victor e Cleiton o seu titular

Neste sábado, o jornalista Pedro Rocha, da Rede Globo, informou que o Bragantino estaria tentando agora Tiepo, da Chapecoense. E que, com isso, teria desistido da contratação de Cleiton.

De toda forma, o presidente Sérgio Sette Câmara já destacou que o Galo não tem jogador inegociável e que se os paulistas chegarem a um valor que agrada ao clube, o negócio pode ser fechado.

Experiência

Com Cleiton seguindo no Atlético, a definição de quem será titular do gol alvinegro com certeza terá a palavra de Dudamel. Especialista da posição, pois foi um dos grandes goleiros da América do Sul na sua geração, sendo, sem dúvida, o maior da história do futebol venezuelano, ele terá a palavra final.

Claro que a situação será discutida com Chiquinho, treinador de goleiros do Atlético desde 2012. O profissional foi muito criticado no ano passado, principalmente pela fase ruim que viveu Victor, mas seguirá na comissão técnica alvinegra.

Dudamel trouxe quatro profissionais que trabalhavam com ele na seleção venezuelana, mas são eles Marcos Mathías (auxiliar técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (coach motivacional). Este é um indício forte de que Chiquinho seguirá na comissão técnica alvinegra.