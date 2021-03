Após o empate com o Uberlândia, na estreia, o atacante Rafael Sóbis esperava uma melhora de rendimento do Cruzeiro na partida desta quarta-feira (3), contra a Caldense. No entanto, viu a Veterana levar a melhor por 1 a 0. Ao fim do duelo no Mineirão, não deu desculpas para tentar explicar o revés e ressaltou a necessidade de dar uma resposta o mais rápido possível.

"A pressão existe. Hoje dá uma tristeza, porque fizemos um primeiro jogo no fim de semana muito bom. Tínhamos expectativa melhor. Não encaixou nosso jogo hoje. Criamos, mas não fizemos. Não podemos criar tanto e não fazer gols. Uma noite que não foi ideal, mas é um começo de trabalho. Uma forma diferente de jogar. Não é desculpa, mas vamos crescer e melhorar. Esperamos tirar a desconfiança de todo mundo”, declarou o camisa 10 ao SporTV.

O atacante acredita que essa situação vai desparecer logo, em função do trabalho desempenhado por Felipe Conceição.

“Fazer um ano bom, conseguir o acesso à Série A. Estamos começando um trabalho de qualidade. Hoje as coisas não andaram, não podemos dar desculpas. Vamos trabalhar, temos que atingir o melhor nível o mais rápido possível”, disse.