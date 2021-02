Artilheiro do Atlético na temporada, com 11 gols, um a mais que Savarino, e principal referência ofensiva do time nesta Série A, o atacante Keno, que não tem presença confirmada, é a grande esperança alvinegra na partida deste domingo (21), contra o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, quando o Galo precisa vencer na sua batalha por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Apesar de todas essas credenciais, se encarar o Leão, o camisa 11 alvinegro lutará para encerrar um grande jejum, pois não marca um gol há três meses. A última vez que balançou a rede foi em 22 de novembro do ano passado, quando decretou o 2 a 2 contra o Ceará, no Castelão, cobrando pênalti sofrido por Marrony.

Principal referência ofensiva do Atlético neste Campeonato Brasileiro, Keno deve voltar ao time na partida deste domingo, contra o Sport, quando tenta encerrar um jejum de três meses sem marcar gol

Depois desta partida, já são dez jogos sem marcar, sendo que nesta seca ele perdeu um pênalti, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em 12 de dezembro de 2020.

Em 26 de janeiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Mineirão, em jogo adiado por causa da participação santista na Copa Libertadores, Keno sofreu uma lesão no cotovelo esquerdo e ficou de fora do time nas últimas quatro partidas, quando o Atlético somou apenas cinco pontos em 12 com uma vitória, dois empates e uma derrota, sequência que lhe tirou da briga pelo título do Brasileirão.

Escalações

Relacionado por Jorge Sampaoli para a viagem ao Recife e tendo participado dos treinamentos durante praticamente toda a semana, Keno deve começar a partida contra o Sport. Se ele ficar no banco de reservas, Marrony, que o substituiu no empate por 1 a 1 com o Bahia, no último sábado (13), no Mineirão, briga com Eduardo Vargas pela vaga.

Livre de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o volante Allan também pode jogar no Recife, mas não tem volta garantida ao time, brigando por vaga com Alan Franco e Nathan. No meio, Jair e Hyoran têm a escalação garantida.

No Sport, o técnico Jair Ventura, que deve renovar seu vínculo com o Leão, terá as voltas do lateral-direito Patric e do meia-atacante Marquinhos.

Por outro lado, ele perde dois titulares. O zagueiro Iago Maidana, emprestado pelo Atlético ao Sport, não pode jogar por contrato. Chico deve ser seu substituto, sendo mantida a formação com três zagueiros.

O volante Betinho recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Bragantino, na última segunda-feira (15), na Ilha do Retiro, e cumpre suspensão. Ronaldo Henrique e Ricardinho brigam pela vaga.

A FICHA DO JOGO

SPORT

Luan Polli; Chico, Adryelson e Thyere; Patric (Ewerton), Marcão Silva, Ronaldo Henrique (Ricardinho), Thiago Neves e Júnior Tavares; Marquinhos (Hernane) e Dalberto. Técnico: Jair Ventura

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan (Alan Franco ou Nathan) e Hyoran; Savarino, Eduardo Sasha e Keno (Marrony ou Eduardo Vargas). Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 21 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Premiere