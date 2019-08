BOGOTÁ - Responsável pela convocação do lateral-direito Orejuela para os amistosos da seleção colombiana, o técnico Carlos Queiroz confirmou que recebeu um e-mail do Cruzeiro, solicitando a não convocação do atleta. A decisão do treinador português em não acatar o pedido da Raposa tira o jogador do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, em Porto Alegre, contra o Internacional.

Além de confirmar o recebimento do pedido do clube mineiro, Carlos Queiroz deixou claro que não ficou muito satisfeito com a solicitação do Cruzeiro. Segundo ele, o e-mail deveria ter sido teria direcionado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela marcação dos jogos da seleção e da partida entre Internacional e Cruzeiro em datas próximas.

“Eu entendo e compreendo muito bem a situação do Cruzeiro. Muitas vezes na vinha vida de treinador também aconteceu de eu estar na posição do Cruzeiro, mas eu penso que, primeiramente, o pedido teria que ser feito não à Federação da Colômbia, e sim para a Confederação Brasileira, já que eles que marcaram a partida e não nós”, respondeu o português à pergunta feita pela reportagem do Hoje em Dia.

Seguindo com as críticas ao pedido cruzeirense, Queiroz deixou claro que não gostaria que o e-mail da Raposa chegasse até ele e sim ao presidente de sua Confederação.

“Segundo, que esse tipo de pedido tem que ser feito diretamente ao presidente. Comigo, eu não quero saber se tem uma partida, uma partida de golfe, se tem que ir cortar cabelo. Quando é para a seleção, tem que estar 1000% na seleção. Não quero ouvir falar de uma coisa dessas. Mesmo quando esse e-mail chegou a mim, espero que seja a última vez que um e-mail desses me perturbe”, completou Carlos Queiroz.

A seleção colombiana entra em campo nos dias 6 e 10 de setembro, contra Brasil e Venezuela, respectivamente.

Por outro lado, Paolo Guerrero, grande astro da seleção peruana, poderá reforçar o Internacional contra o Cruzeiro. O atacante não foi convocado por Ricardo Gareca para os próximos amistosos do selecionado do país andino após vários pedidos do próprio centroavante e do Colorado, que terá o camisa nove à disposição na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.