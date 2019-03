A festa dos 111 anos do Atlético promete agitar o Gigante da Pampulha neste domingo (24), véspera da data oficial do aniversário e dia do duelo das quartas de final do Campeonato Mineiro. Além da música composta por vários rappers, encabeçada pelo MC Djonga - informação passada em primeira mão pelo Hoje em Dia -, a Esplanada do Mineirão será agitada pelo ritmo do pagode.

Para animar os torcedores na área externa do estádio, palco do duelo, o cantor e compositor Dudu Nobre cantará seus sucessos. A presença do pagodeiro está confirmada e, ao que tudo indica, o aniversário atleticano será para amantes de vários estilos musicais.