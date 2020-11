O Atlético não terá força máxima para enfrentar o Flamengo, a partir das 18h15, no Mineirão. Para o jogo que abre o returno do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorge Sampaoli, que também está suspenso, perdeu o meia Nathan e o volante Jair.

O primeiro apresentou um edema na coxa esquerda e foi vetado do duelo. O camisa 8, por sua vez, teve uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, no final do treinamento deste sábado (7) e já faz tratamento.

Para encarar o rubro-negro, Sampaoli optou pelo esquema com três zagueiros: Réver, Alonso e Rabello. Na frente, Keno está de volta após cumprir suspensão; Sasha voltou a ser titular.